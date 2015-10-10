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رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لإصدار القرار

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رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لإصدار القرار رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لإصدار القرار
رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، بعد خمس دقائق من بدء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وذلك لتغيب الشاهد بعد تأكيد النيابة عدم حضوره.

وقال ممثل النيابة فى بداية الجلسة إن الضابط "طارق محمد صبرى" المطلوب للشهادة موجود بمأمورية تستغرق شهرا كاملا، حيث يتعذر حضوره بجلسة اليوم، وطلب الإخطار بتحديد جلسة أخرى لحين انتهاء الشاهد من المأمورية، وأصر الدفاع على الطلبات المقدمة منه وهى تقرير لجنة الرئاسة بشأن فحص الأوراق، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365