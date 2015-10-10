شرطة النقل والمواصلات تضبط متهما هاربا من المؤبد داخل محطة مترو العتبة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة رابع المترو، من ضبط "حسن.ح" 26 سنة أثناء تواجده بمحطة العتبة لمترو الأنفاق، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 8629/2011 جنايات قسم شرطة السيدة زينب "تجمهر " كلى مستأنف رقم 3528/2011 حصررقم 469 /2015 ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرط النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 11/344 أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق، وجارى إرساله بالمحكوم عليه لقسم شرطة السيدة زينب لقيده وعرضه على النيابة.
وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرط النقل والمواصلات، بتحرير المحضر رقم 11/344 أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق، وجارى إرساله بالمحكوم عليه لقسم شرطة السيدة زينب لقيده وعرضه على النيابة.
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