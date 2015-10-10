سقوط تشكيل عصابى يضم خليجيين تخصصوا فى النصب باستخدام الأموال المزورة

نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى القبض على تشكيل عصابى يضم جنسيات عربية، تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك من خلال عرض مبلغ 2 مليون دولار لاستبدالها بما يعادله بالجنيه المصرى.

ولجأ أفراد التشكيل إلى حيلة وضع أوراق مالية صحيحة من الأعلى والأسفل، بينما يتم دس فى المنتصف أوراق بيضاء على هيئة أوراق مالية لخداع ضحاياهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة ، وتم إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين، وأكدت التحريات أن المتهمين يتخذوا طرق احتيالية لإيهام ضحاياهم بامتلاك مبلغ مالى 2 مليون دولار أمريكى يرغبون فى استبداله مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى – على خلاف الحقيقة- وذلك بقيامهم بوضع ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكى مزورة وأخرى بيضاء بذات الحجم فى صورة روزم مالية.

وعلى الفور أمر اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بسرعة ضبط أفراد العصابة قبل النصب على المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط أفراد التشكيل العصابى من خلال أحد الأكمنة المعدة لضبطهم وهم كل من " ريما ق.ح " 42 سنة، "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيمة بأحد الفنادق بالقاهرة، و" نبيل م.ى " 55 سنة، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بأحد الفنادق بالقاهرة، و" على ر.م " 47 سنة ، صاحب شركة مقاولات ومقيم بإمبابة بالجيزة "سبق اتهامه فى (4) قضايا آخرهم القضية رقم 29073 لسنة 2013م جنح قسم شرطة إمبابة"، أثناء استقلالهم السيارة رقم (س ق 7924) .

وبتفتيش السيارة تم ضبط بداخلها (125) رزمة مالية تحوى كل واحدة منها ورقتين فئة المائة دولار مزورة (أعلى وأسفل كل رزمة) لاستخدامها فى نشاطهم والنصب على المواطنين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.

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