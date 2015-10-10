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المشدد 7 سنوات لمعلمة قتلت طفل زوجها عقاباً له على كسر "كوب زجاجى" بالجيزة

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المشدد 7 سنوات لمعلمة قتلت طفل زوجها عقاباً له على كسر "كوب زجاجى" بالجيزة المشدد 7 سنوات لمعلمة قتلت طفل زوجها عقاباً له على كسر "كوب زجاجى" بالجيزة
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق وخالد الشباسى، بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهمة "ليلى.م.س" 32 سنة مدرسة، لاتهامها بقتل نجل زوجها "أحمد" البالغ من العمر 6 سنوات بعدما تعدت عليه بالضرب المبرح الذى أدى إلى إصابته بكسر فى الجمجمة عقاباً له على كسره "كوب زجاجى" سقط منه عن طريق الخطاء.

كانت جهات التحقيق قد وجهت للمتهمة اتهامات بالضرب المفضى إلى الموت، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمة "ليلى.م"، تعدت بالضرب على نجل زوجها "أحمد" بالضرب المبرح مستخدمة فى ذلك "حزام جلد"، ولم تشفع للطفل الصغير صراخاته وبكائه المستمر، حتى سقط مغشياً عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وكشف التقرير الطبى الخاص بالطفل أنه مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف حاد فى المخ، وأثبت تقرير الطب الشرعى أن الإصابة بالجمجمة جاءت جراء الضرب بأداة حادة وليس بسبب السقوط أرضاً من مكان مرتفع كما ادعت المتهمة فى التحقيقات رغباً منها فى الإفلات من العقاب، وفور اكتمال أدلة الثبوت وورود التقارير والتحريات، أحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق، و ناشدت المشرع فى نهاية حكمها بتغليظ العقوبة لرفع حدها الأقصى حتى يتسنى للمحكمة ردع مثل هؤلاء.

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