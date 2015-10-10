دفاع متهم بـ"رشوة بورسعيد" يطالب المحكمة بإلغاء قرار منع موكله من السفر

طالب دفاع المتهم الرابع فى القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة موانئ بورسعيد" هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع المتهم عن السفر خارج مصر ، مؤكداً أن طبيعة عمله تدفعه للسفر خارج مصر .

واعترف المتهمون من الرابع إلى السابع بالوقائع المنسوبة إليهم بتقديمهم الرشاوى للمتهمين الثلاثة، فيما أنكر المتهم الأول والثانى والثالث الوقائع المنسوبة إليهم ، خلال جلسة محاكمتهم فى القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدى عبد المنعم، وأيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".

وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.

>