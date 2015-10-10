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افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة الخديوية قبل نهاية أكتوبر

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افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة الخديوية قبل نهاية أكتوبر افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة الخديوية قبل نهاية أكتوبر

قال الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، أنه سوف يتم قبل نهاية أكتوبر افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة الخديوية شاملاّ أكثر من 50 مبني من الطراز المعماري المميز ، بالإضافة إلي تأهيل شوارع وميادين المنطقة وإعادة تطوير بعض المناطق المخصصة للمشاة فقط في الشواربي وسراي الأزبكية وممر بهلر .

وكان محافظ القاهرة قد قام بمتابعة أعمال تطوير وسط البلد متضمنة أعمال تطوير شوارع قصر النيل وطلعت حرب و26 يوليو وعبد الخالق ثروت وشريف وميادين رمسيس وعرابي وعابدين والتحرير ، حيث تقترب أعمال التطوير في هذه المحاور في نهايتها ، وسوف يتم قريبا إعادة تخطيط شوارع وتقاطعات المنطقة بالكامل من قبل مرور القاهرة .

وصرح المحافظ أن هذه الأعمال سوف تكتمل قبل نهاية أكتوبر الحالي وأنها تتواكب مع أعمال تطوير مباني القاهرة الخديوية التي يجري العمل بها علي قدم وساق .

أ ش أ

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