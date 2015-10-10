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تغيب شاهد الأمن الوطني في «التخابر» بسبب مأمورية سرية

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تغيب شاهد الأمن الوطني في «التخابر» بسبب مأمورية سرية تغيب شاهد الأمن الوطني في «التخابر» بسبب مأمورية سرية

المستشار محمد شرين فهمي

أفادت «النيابة العامة» أن قرار محكمة «جنايات القاهرة» المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية «التخابر مع قطر»، نفذ باستدعاء الرائد طارق محمد صبري الضابط بالأمن الوطني، إلا أنه تبين وجوده في مأموريٍة سريٍة داخل البلاد تستغرق شهر أكتوبر بالكامل والتمس من المحكمة تحديد جلسة أخرى لسماع أقواله في شهر نوفمبر المقبل.

وأخطرت اللجنة بالمهمة المكلفة بها واخطرت بدورها النيابة بأن التقرير سوف يكون جاهز في غضون 15 يومًا تقريبا واستعجال تقرير الرقابة الإدارية ولم ترد أي إفادة منها حتي الآن.

فيما صمم الدفاع علي جميع الطلبات السابقة، فقررت المحكمة رفع الجلسة للمدالة تهيدًا لاصدار القرار.

عقدت الجلسة برئاسه المستشار، محمد شرين فهمي وعضويه المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، الرئيسين بالمحكمة وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.

 

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