أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الوزراء الفرنسي يصل القاهرة علي رأس وفد وزاري رفيع المستوى

Google+ Print
رئيس الوزراء الفرنسي يصل القاهرة علي رأس وفد وزاري رفيع المستوى رئيس الوزراء الفرنسي يصل القاهرة علي رأس وفد وزاري رفيع المستوى

رئيس الوزراء الفرنسي

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتوقيع على عدة اتفاقيات تتناول التعاون الاقتصادى بين الشركات والمساعدات الفرنسية للتنمية وأيضاً اتفاقيات فى الدفاع، وكان في استقباله بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتم انهاء اجراءات وصول “فالس” باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.

يزور “فالس” القاهرة على رأس وفد وزاري يضم وزير الدفاع جون إيف لودريان وعددا من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية، ويأتى هذا بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى للعاصمة الفرنسية، وزيارة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب فى مايو الماضى إلى باريس، وكذلك عقب زيارة الرئيس “فرانسوا هولاند” لافتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس الماضى.

 

وقبيل مراسم التوقيع على الاتفاقيات، يبحث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الفرنسى، العلاقات الثنائية بين البلدين، فى شتى المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة خاصة تطورات الأوضاع فى كل من سوريا واليمن وليبيا، وأيضاً القضية الفلسطينية والتطورات المتصاعدة التى يشهدها الحرم القدسى الشريف .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن