رئيس الوزراء الفرنسي يصل القاهرة علي رأس وفد وزاري رفيع المستوى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، للتوقيع على عدة اتفاقيات تتناول التعاون الاقتصادى بين الشركات والمساعدات الفرنسية للتنمية وأيضاً اتفاقيات فى الدفاع، وكان في استقباله بالمطار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتم انهاء اجراءات وصول “فالس” باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار.

يزور “فالس” القاهرة على رأس وفد وزاري يضم وزير الدفاع جون إيف لودريان وعددا من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية، ويأتى هذا بعد الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى للعاصمة الفرنسية، وزيارة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب فى مايو الماضى إلى باريس، وكذلك عقب زيارة الرئيس “فرانسوا هولاند” لافتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس الماضى.

وقبيل مراسم التوقيع على الاتفاقيات، يبحث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الفرنسى، العلاقات الثنائية بين البلدين، فى شتى المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة خاصة تطورات الأوضاع فى كل من سوريا واليمن وليبيا، وأيضاً القضية الفلسطينية والتطورات المتصاعدة التى يشهدها الحرم القدسى الشريف .