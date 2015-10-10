رئيس الهند يصل إلى عمان في زيارة رسمية للمملكة

وصل رئيس الهند براناب موخرجي، إلى عمان اليوم السبت في زيارة رسمية للمملكة ، يعقد خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتناول علاقات التعاون بين البلدين إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي اليوم بأن الرئيس الهندي سيلتقي خلال الزيارة ، التي تستمر عدة أيام ، عددا من كبار المسئولين الأردنيين.

وكان في استقبال الرئيس الهندي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وزير العمل رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الدكتور نضال القطامين وعدد من كبار المسئولين من مدنيين وعسكريين.