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بدء محاكمة مرسي وأعوانه في «التخابر مع قطر»

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بدء محاكمة مرسي وأعوانه في «التخابر مع قطر» بدء محاكمة مرسي وأعوانه في «التخابر مع قطر»

المستشار محمد شرين فهمي

بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعشرة متهمين آخرين من بينهم أربعة هاربين في قضية «التخابر مع قطر»، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم إستكمال سماع الشهود.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق، محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

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