المرصد السوري: انفجارعنيف لمصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لداعش بريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن انفجارات عنيفة هزت مدينة الباب ومحيطها وريف حلب الشمالي الشرقي، وسمع دويها على بعد كيلومترات من المدينة التي يسيطر عليها “تنظيم داعش” بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكر المرصد – في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم السبت – بأن الانفجار ناجم عن استهداف مصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لتنظيم “داعش” عند أطراف مدينة الباب، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاستهداف.

من جهة أخرى، واصلت الطائرات الروسية قصفها لمناطق في جبل الاكراد بريف اللاذقية الشمالي، في حين تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة المقاتلة من جهة أخرى، في محيط قرية كفردلبة بريف اللاذقية الشمالي.