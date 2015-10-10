أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المرصد السوري: انفجارعنيف لمصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لداعش بريف حلب

Google+ Print
المرصد السوري: انفجارعنيف لمصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لداعش بريف حلب المرصد السوري: انفجارعنيف لمصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لداعش بريف حلب

انفجار في سوريا – ارشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن انفجارات عنيفة هزت مدينة الباب ومحيطها وريف حلب الشمالي الشرقي، وسمع دويها على بعد كيلومترات من المدينة التي يسيطر عليها “تنظيم داعش” بريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكر المرصد – في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم السبت – بأن الانفجار ناجم عن استهداف مصنع متفجرات ومستودع ذخيرة لتنظيم “داعش” عند أطراف مدينة الباب، ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاستهداف.

من جهة أخرى، واصلت الطائرات الروسية قصفها لمناطق في جبل الاكراد بريف اللاذقية الشمالي، في حين تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة المقاتلة من جهة أخرى، في محيط قرية كفردلبة بريف اللاذقية الشمالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا