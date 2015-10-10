أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو ...رد الإعلامية ريهام سعيد حول سعد لمجرد والسحر

Google+ Print
بالفيديو ...رد الإعلامية ريهام سعيد حول سعد لمجرد والسحر بالفيديو ...رد الإعلامية ريهام سعيد حول سعد لمجرد والسحر

السبت 10-10-2015 01:28

قالت ريهام سعيد في رد لها حول ما راج عن رجوعها إلى بخفي حنين، أنها لن ولم تكن لتحتاج لرخصة التصوير لو كانت حقا تنوي تصوير حلقة حول السحر والدعارة بالمغرب. وما زيارتها للمغرب إلا لأنها وجدت أن لديها نسبة كبيرة من المتابعين المغاربة و" حبت ترد الواجب " بالمصري.

و خلال محاولتها الرد تناست أو حاولت تناسي إسم سعد لمجرد قائلة بأنها لا تعرف إسمه كونها لا تستمع إلى الموسيقى. لترجع وتقول بعد ذلك انه لو كان في نيتها استضافة سعد لمجرد لما رحلت بكل الطاقم إلى المغرب ولاستضافته كما تستضيف باقي الفنانين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا