بالفيديو ...رد الإعلامية ريهام سعيد حول سعد لمجرد والسحر

قالت ريهام سعيد في رد لها حول ما راج عن رجوعها إلى مصر بخفي حنين، أنها لن ولم تكن لتحتاج لرخصة التصوير لو كانت حقا تنوي تصوير حلقة حول السحر والدعارة بالمغرب. وما زيارتها للمغرب إلا لأنها وجدت أن لديها نسبة كبيرة من المتابعين المغاربة و" حبت ترد الواجب " بالمصري.

و خلال محاولتها الرد تناست أو حاولت تناسي إسم سعد لمجرد قائلة بأنها لا تعرف إسمه كونها لا تستمع إلى الموسيقى. لترجع وتقول بعد ذلك انه لو كان في نيتها استضافة سعد لمجرد لما رحلت بكل الطاقم إلى المغرب ولاستضافته كما تستضيف باقي الفنانين.