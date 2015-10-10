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ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر إلى 16 شهيداَ

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ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر إلى 16 شهيداَ ارتفاع عدد ضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر إلى 16 شهيداَ
أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص إسرائيلي منذ مطلع الشهر الجاري إلى 16 بعد وفاة اثنين من المصابين في القدس وقطاع غزة متأثرين بجراحهما.

وأفادت المصادر بوفاة شاب متأثرا بإصابته بإطلاق نار من الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في مخيم (شعفاط) للاجئين في القدس أمس.

وبينت المصادر أن الشاب كان يتلقى العلاج في مستشفى (هداسا) الإسرائيلية وتم الإعلان عن وفاته صباح اليوم.

وفي غزة أعلنت مصادر طبية عن وفاة شاب متأثرا بإصابته الحرجة أمس الجمعة خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مدينة غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة أمس الجمعة إلى سبعة وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح منهم 10 بحالة الخطر وفق المصادر الطبية.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن أكثر من ألف فلسطيني أصيبوا بجروح منذ مطلع هذا الشهر بينهم العشرات بالرصاص الحي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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