استشهاد الفلسطينى منفذ عملية طعن إسرائيليين بالقدس اليوم السبت

أصيب مستوطنان إسرائيليان فى عملية طعن جديدة نفذها فلسطينى بالقرب من باب العامود فى القدس المحتلة صباح اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن المستوطنين أحدهما رجل يبلغ من العمر 65 عاما والآخر 62 عاما أصيبا بجروح ما بين متوسطة وطفيفة وأن الشرطة أطلقت النار على المنفذ، فأردته قتيلا.

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس توترا شديدا بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى على خلفية اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك ومخططات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ونفذ شبان فلسطينيون عدة عمليات طعن منذ مطلع أكتوبر الجارى أسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح فى القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر (اراضى 48).

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