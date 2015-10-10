نشطاء سعوديون يغلقون 300 حساب لداعش على تويتر

نجح ناشطون وإعلاميون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في إغلاق 300 حساب تروج لفكر تنظيم داعش الإرهابي، من خلال تنظيم حملة تحت وسم "سبام وطنية" مشيرين إلى ان هناك نحو 866 حسابا تروج لفكر "داعش" في المملكة.

وتعمل الحملة على إرسال تبليغ إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي عن المستخدمين الذين ينشرون أخبارا أو صورا أو مقاطع فيديو تروج لتنظيم داعش وتحوي تهديدات مباشرة لأشخاص معينين، ليتم تعليق الحساب موقتا تمهيدا لإغلاقه نهائيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم السبت عن الخبير التقني مستشار الإعلام الاجتماعي عمار محمد قوله أن تنظيم داعش جند كثيرا من المنضمين له، لاصطياد أعداد كبيرة في المملكة والدول العربية التي تشهد عددا من الاضطرابات لتنفيذ مخططاته العدائية.

وأضاف أن داعش لديه أساليبه على شبكات التواصل الاجتماعي وقدرة على الإقناع والانفتاح والانتشار لجذب المراهقين مشيرا إلى أن الدول الأوروبية خصصت أجهزة استخباراتية لمكافحة التنظيم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

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