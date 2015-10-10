المرصد السورى: مقتل 4 أشخاص جراء التعذيب فى معتقلات النظام

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص من مدينة درعا وبلدتى جاسم وأم المياذن جراء التعذيب فى أحد المعتقلات الأمنية، بينهم رجل وابنه.

وأضاف المرصد، فى بيان له على موقعه الالكترونى اليوم السبت، أن قوات النظام السورى فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق فى بلدة اليادودة بريف درعا، وفى بلدات الحميدية والصمدانية ورسم الرواضى بالقطاع الأوسط من ريف القنيطرة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية أو أنباء عن وقوع إصابات.

وأشار المرصد إلى مقتل شخص من فصيل مقاتل خلال الاشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى ريف القنيطرة، فى المقابل استهدفت الفصائل المعارضة المقاتلة آلية لقوات النظام فى أطراف بلدة بصر الحرير مما أدى لإعطابها.

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