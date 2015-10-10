أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا تسحب أنظمة صواريخ "باتريوت" من تركيا خوفا من هجوم للنظام السورى

Google+ Print
أمريكا تسحب أنظمة صواريخ "باتريوت" من تركيا خوفا من هجوم للنظام السورى أمريكا تسحب أنظمة صواريخ "باتريوت" من تركيا خوفا من هجوم للنظام السورى
سحبت الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة صواريخ "باتريوت" التى نصبتها فى مدينة "غازى عنتب" بجنوبى تركيا قبل عامين للرد على احتمالات هجوم جوى صاروخى من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت محطة "خبر تورك" اليوم السبت أن واشنطن نقلت هذه الصواريخ تحت تدابير أمنية مشددة إلى ميناء "اسكندرون" المطل على البحر المتوسط، ولا تزال الشاحنات المحملة بأجزاء أنظمة صواريخ باتريوت المفككة فى انتظار سفينة أمريكية لنقلها إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء مهامها بتركيا.

تأتى عملية نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ من مدينة "غازى عنتب" تزامنا مع الفترة التى تقوم فيها الطائرات المقاتلة الروسية بانتهاك المجال الجوى التركى بشكل متكرر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365