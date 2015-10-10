أمريكا تسحب أنظمة صواريخ "باتريوت" من تركيا خوفا من هجوم للنظام السورى

سحبت الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة صواريخ "باتريوت" التى نصبتها فى مدينة "غازى عنتب" بجنوبى تركيا قبل عامين للرد على احتمالات هجوم جوى صاروخى من قبل نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وذكرت محطة "خبر تورك" اليوم السبت أن واشنطن نقلت هذه الصواريخ تحت تدابير أمنية مشددة إلى ميناء "اسكندرون" المطل على البحر المتوسط، ولا تزال الشاحنات المحملة بأجزاء أنظمة صواريخ باتريوت المفككة فى انتظار سفينة أمريكية لنقلها إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء مهامها بتركيا.

تأتى عملية نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ من مدينة "غازى عنتب" تزامنا مع الفترة التى تقوم فيها الطائرات المقاتلة الروسية بانتهاك المجال الجوى التركى بشكل متكرر.

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