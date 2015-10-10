كاتب بريطاني يدعو الحكومة للتدخل العسكري بسوريا حفاظًا على مصالح شعبها

دعا الكاتب الإنجليزي، “نايجل بيجار” الحكومة البريطانية، إلى التدخل عسكريًا في سوريا للقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإجبار نظام الرئيس، بشار الأسد، على الدخول في المفاوضات.

وقال الكاتب، من خلال مقاله بجريدة التايمز البريطانية، إن من واجب الحكومة الأخلاقي أن تدافع عن مصالح شعبها، بالطرق القانونية.

وأضاف أن سوريا أصبحت مشكلة، وحلها يدخل ضمن مصالحنا، فمئات الآلاف من البريطانيين التحقوا بتنظيم “الدولة الإسلامية” للمشاركة في جرائمه، بالإضافه إلى مليار دولار من أموال دافعي الضرائب التي تصرف على اللاجئين في الأردن، ومئات آلاف اللاجئين على أبواب أوروبا.

وأكد بيجار:”السلم العالمي يحتم علينا إنهاء النزاع في سوريا عاجلا، بالقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”، ورحيل الأسد”، وأن القوة العسكرية ليست هي الحل الوحيد، ولكن الدبلوماسية اللينة لا تنفع إلا إذا كانت مدعومة بالقوة.

وأشار إلى أن الجيش الجمهوري الإيرلندي لم يكن ليوافق على المفاوضات في إيرلندا الشمالية في التسعينات إلا بعدما دحرته القوات البريطانية.

ويرى بيجار أنه ليس هناك أي مؤشر على جنوح تنظيم “الدولة الإسلامية” أو نظام الأسد إلى السلم، وإذا كانت القوة العسكرية مطلوبة فلابد من استعمالها.

ودعى بيجار الحكومة البريطانية إلى استعمال القوة العسكرية في سوريا، لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن بين الدول القلائل التي لها القدرة على نشر قواتها في الخارج.

وختم بالقول إن السلم العالمي يحتم علينا إنهاء النزاع في سوريا عاجلا، بالقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية”، ورحيل الأسد، وأن القيام بهذا العمل من قبل دول غربية وإسلامية سيكون خدمة للصالح العام الدولي، وإن كانت تحركه المصلحة الوطنية.