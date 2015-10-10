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الداخلية التركية: ارتفاع ضحايا انفجار أنقرة إلى 30 قتيلاً و126 جريحًا

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الداخلية التركية: ارتفاع ضحايا انفجار أنقرة إلى 30 قتيلاً و126 جريحًا الداخلية التركية: ارتفاع ضحايا انفجار أنقرة إلى 30 قتيلاً و126 جريحًا

انفجار أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية ارتفاع عدد قتلى انفجار أنقرة الذي وقع اليوم السبت، إلى 30 قتيلاً و126 جريحاً.

فيما قالت وكالة دوجان للأنباء في وقت سابق إن 20 شخصا على الأقل قتلوا، وجرح 100 آخرون في انفجارين كبيرين، خارج محطة القطار الرئيسية في العاصمة التركية أنقرة والإشتباه في انتحاري نفذ الهجوم، حيث كان أشخاص يتجمعون من أجل مسيرة سلمية، حسبما ذكرت “العربية نت”.

وشوهد في الموقع 15 جثة على الأقل مغطاة بالأعلام، فيما تناثرت بقع الدماء والأشلاء على الطريق.
> وقالت قناة “سي.إن.إن ترك” التلفزيونية، إن الانفجارين وقعا قبل مسيرة “سلمية” مزمعة احتجاجا على الصراع بين التركية والمقاتلين الأكراد في جنوب شرق تركيا.
> وكانت حركات يسارية بينها حزب الشعوب الديمقراطي دعت الى تجمع من اجل السلام في موقع الانفجار في وقت لاحق اليوم.
> فيما قال مسؤولون بالحكومة التركية إن هجوم أنقرة كان هجوما إرهابيا والتحقيق جار في مزاعم بأن انتحاريا نفذه.
> في غضون ذلك يعقد رئيس الحكومة التركية داود أوغلو اجتماعا مع قادة الأمن بعد هجوم أنقرة.

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