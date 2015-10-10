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دراسة: الصينيون يدخنون ثلث سجائر العالم

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دراسة: الصينيون يدخنون ثلث سجائر العالم دراسة: الصينيون يدخنون ثلث سجائر العالم
كشفت دراسة طبية النقاب عن أن الرجال الصينيين يدخنون الآن أكثر من ثلث سجائر العالم، بواقع شاب من بين كل شاب صينى سيلقى حتفه متأثرا بتدخين التبغ، وفقا لبحث جديد نشر فى مجلة "لانسيت" الطبية.

فقد توصلت الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المركز الصينى لمكافحة الأمراض أن 2 إلى 3 شبان فى الصين يدخنون، بدأ معظمهم فى قبل سن الـ20 عاما.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه معدلات وفيات الكبار بالصين فى التراجع، إلا أنها تشهد ازديادا مضطردا بين البالغين.

وتشير التقديرات إلى أن حالات الوفيات قد ارتفعت بين الشباب من مليون فى عام 2010 إلى مليونى شخص فى عام 2030 ثم إلى 3 ملايين فى عام 2050.
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