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فرض حظر التجوال في مدينتي “ماردين” و”ديار بكر” بتركيا

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فرض حظر التجوال في مدينتي “ماردين” و”ديار بكر” بتركيا فرض حظر التجوال في مدينتي “ماردين” و”ديار بكر” بتركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن محافظ مدينة “ماردين” بجنوب شرقي تركيا عن فرض حظر التجول في ستة أحياء في بلدتي “نصيبين” و”داركجيت” التابعتين للمدينة ذات الأغلبية الكردية، فيما أعلن محافظ “دياربكر” فرض حظر التجول في تسعة أحياء ببلدتي “سور” و”يني شهير”.

وذكرت المحطات التركية، اليوم السبت، أن بيانين صادرين من مكتب المحافظين أكدا أن القرارات تهدف لضمان النظام العام ومنع الجريمة وحماية حقوق وحريات المواطنين والقبض على أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني، ومحاصرتهم وإزالة الخنادق وإبطال العبوات المتفجرة المزروعة داخل البلدات.

وأضافت البيانات أن قرارات فرض حظر التجول بالمدينتين الكرديتين جاء “للحفاظ على حياة وسلامة وممتلكات المواطنين”.

وكانت القوات الجوية التركية قد بدأت في يونيو الماضي في قصف معاقل منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصفها التركية بـ”الإرهابية”، في جبال “قنديل” بمناطق شمال العراق، وأيضا في بعض المناطق الأخرى داخل تركيا مثل جبال “جودي” في محافظة “شرناق” بجنوب شرقي البلاد.

أ ش أ

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