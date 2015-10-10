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تغريم لاعب تشيلسي ومنعه من القيادة 6 أشهر بعد تخطيه السرعة المسموح بها

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تغريم لاعب تشيلسي ومنعه من القيادة 6 أشهر بعد تخطيه السرعة المسموح بها تغريم لاعب تشيلسي ومنعه من القيادة 6 أشهر بعد تخطيه السرعة المسموح بها

تخطى سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي السرعة المسموح بها أثناء قيادته للسيارة لتوقع عليه غرامة مالية ويتم إيقاف رخصته لمدة 6 أشهر.

وقاد الدولي الإسباني سيارته على سرعة 177 كيلومتر/ساعة وهو ما يزيد عن السرعة المحددة بمقدار 97 كيلومتر/ساعة ووقعت عليه غرامة مالية.

وسيضطر لاعب أرسنال وبرشلونة السابق لدفع مبلغ 2560 جنيه إسترليني ولن يستطيع قيادة سيارته لمدة 6 أشهر.

وشارك صاحب الـ28 أساسيا في فوز منتخب بلده برباعية دون رد على ضيفه لوكسمبورج الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات يورو 2016 لتضمن إسبانيا تأهلها رسميا للمسابقة.

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