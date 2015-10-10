إصابة أجويرو.. لن يلعب الدربي والكلاسيكو اللاتيني وسيغيب عن مباراتي دوري الأبطال

سيغيب سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين عن عشر مباريات هامة بعد إصابته في العضلة الخلفية للقدم اليسرى وابتعاده عن المشاركة لمدة شهر.

وأصيب أجويرو في الشوط الأول من مباراة منتخب بلده ضد ضيفه الإكوادور التي خسرها بهدفين دون رد وسيفتقد ناديه لخدماته في 7 مباريات مقبلة.

ولن يلحق أجويرو بمواجهة الأرجنتين الأربعاء المقبل خارج ملعبها ضد باراجواي في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018 ليفتقد الـ"ألباسيليستي" لخدماته إضافة لنجم الفريق ليونيل ميسي المصاب.

وسيفتقد سيتي لخدمات مهاجمه الأول ضد بورنموث وكريستال بالاس ونورويتش سيتي وأستون فيلا في الدوري إضافة لمباراة الدربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأخير يوم الأحد 25 أكتوبر المقبل.

وسيغيب "كون" أيضا عن ناديه في مواجهتي سيفيليا الإسباني بطل الدوري الأوروبي في الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتنتظر الأرجنتين مواجهة قوية على ملعبها ضد البرازيل يوم 14 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال سيغيب عنها أجويرو أيضا إضافة لمباراة كولومبيا بعدها بأربعة أيام في المسابقة نفسها.