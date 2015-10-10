وفاة ممدوح البلتاجى وزير السياحة والإعلام الأسبق

توفى اليوم ممدوح البلتاجى وزير السياحة والشباب الأسبق ، وستشيع الجنازة من مسجد الشرطة بعد ظهر الغد.

وتولى الفقيد الراحل عديدا من المناصب الهامة بالدولة بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا خلال السبعينيات من القرن الماضى ، منها الوزير المفوض بسفارة مصر بفرنسا ، كما تولى وزارات السياحة والإعلام والشباب ، و رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات فى الفترة من (1982 – 1993) ، حيث عمل على تطوير قطاعات الهيئة بشكل كامل.

و حصل الفقيد الراحل على العديد من الأوسمة الميداليات المصرية والدولية منها ، وسام الاستحقاق المصري من الدرجة الأولي ،وكرمته فرنسا، وألمانيا، وأسبانيا، واليونان، والسودان.



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