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أب يفقد نجليه في حادث مروع عقب انفجار إطار سيارته في قنا

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أب يفقد نجليه في حادث مروع عقب انفجار إطار سيارته في قنا أب يفقد نجليه في حادث مروع عقب انفجار إطار سيارته في قنا

مستشفى قنا

لقى شقيقين مصرعها وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها في الطريق الصحراوى (قنا- نجع حمادي) أمام قرية الترامسة بمركز قنا.

وأفاد إخطارًا تلقاه مدير أمن قنا، اللواء صلاح حسان، بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، أثناء سير السيارة رقم 20776 ملاكي قنا، قيادة محمد تمام، انفجر الأطار الأمامي مما أدى إلى انقلابها ومصرع كلا نجليه “تمام  7 سنوات” و شقيقته “أمنية 10 سنوات” وإصابة شقيقتهما”حبيبة ” وأخرى  تدعى”مها عزيز”.

نقلت الجثتين والمصابين لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتصرف.

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