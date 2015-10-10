إحباط هروب 42 شخصا فى هجرة غير شرعية لإيطاليا بالبحيرة

تمكن منذ قليل رجال مباحث رشيد، برئاسة الرائد محمد هشام رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط هروب 42 شخصا فى هجرة غير شرعية بمنطقة رشيد.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، مفادها قيام "م ع ع م" تسهيل تسفير راغبى الهجرة غير شرعية خارج البلاد من بوغاز رشيد عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط دائرة المركز.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه و42 فردا مصريى الجنسية حال تواجدهم بالفندق ملكه، تمهيدا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر البحر المتوسط.

بسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا تواجدهم بمكان ضبطهم تمهيداً للهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية. وبمواجهة المتهم المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 4358 /2015 إدارى المركز.

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