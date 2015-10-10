انفجار يهز العاصمة التركية "أنقرة" وسقوط ضحايا (تحديث)

ذكرت وكالة رويترز فى خبر عاجل لها نقلا عن وكالة دوجان للأنباء، وقوع انفجار يهز تقاطع طرق في العاصمة التركية أنقرة وسقوط عدد من الضحايا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن انفجاران وقع فى محطة قطارات فى العاصمة التركية انقرة اليوم السبت، مما تسبب فى سقوط جرحى وفقا للتقارير الأولية، بحسب وكالة دوجان التركية
>من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن انفجاران وقع فى محطة قطارات فى العاصمة التركية انقرة اليوم السبت، مما تسبب فى سقوط جرحى وفقا للتقارير الأولية، بحسب وكالة دوجان التركية