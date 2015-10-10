وزيرة التضامن: 9.4% نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الأتوبيسات المدرسية

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية تواصل عملها حاليا من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزيرة التضامن، أنه خلال الأسبوع الماضى قامت اللجنة بالكشف على 286 سائقا بـ29 مدرسة، وتبين تعاطى 27 سائقا للمواد المخدرة بنسبة 9.4% من إجمالى من تم الكشف عليهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان لها، أن اللجنة قامت بالكشف على 141 سائقًا فى محافظة القاهرة فى عدد 8 مدارس، وجاءت نتيجة الكشف عن وجود 7 حالات إيجابية منهم 3 حالات تعاطى ترامادول و2 حشيش، وحالة تعاطى متعدد "حشيش وترامادول" وحالة تعاطى مخدر الهيروين، وكذلك الكشف على 114 سائقا فى محافظة الجيزة بـ14 مدرسة، وتبين وجود 18 حالة إيجابية منهم 7 حالات تعاطى حشيش و7 ترامادول و3 تعاطى متعدد "حشيش وترامادول وحالة تعاطى هيروين"، وتبين تعاطى جميع سائقى إحدى المدارس وهم 4 سائقين للمخدرات، وتمت إحالتهم للنيابة، إضافة إلى الكشف على 31 سائقا بمحافظة القليوبية بـ7 مدارس، وتبين تعاطى حالتين لمخدر الترامادول .

وأوضحت "غادة والى"، أنه تم إجراء التحاليل التأكيدية لإجمالى هذه العينات بالمعامل التابعة لوزارة الصحة، وتم إلحاق من ثبت تعاطيه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخط الساخن "08002200022" الخاص بتلقى شكاوى الأهالى والأسر بشأن اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدرات، يقوم حاليا باستقبال المكالمات للتعامل مع أى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات، حيث تم استقبال مكالمة حول الاشتباه فى تعاطى أحد السائقين للمخدرات فى إحدى المدارس بالقاهرة، وتم إرسال لجنة للكشف على جميع السائقين بالمدرسة، وتبين تعاطى أحد السائقين لمخدر الحشيش، وتم إحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت غادة والى، أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس ستظل مستمرة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، لافتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الصندوق قام بإعداد قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه يستهدف فى العام الدراسى الحالى تنفيذ الكشف على تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس لعدد 4 آلاف سائق، وكذلك إجراء تحاليل لسائقى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وفقا للطلب الذى تقدمت به وزارة التربية والتعليم، وتم اعتماده من اللجنة.