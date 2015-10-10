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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لجلسة 17 أكتوبر

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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لجلسة 17 أكتوبر تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لجلسة 17 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، تأجيل نظر محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 17 أكتوبر إداريا، والمتهم فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى بعد سماع مرافعة الدفاع.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان"، و"أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق "أوف شور".


>اليوم.. نظر محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة
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