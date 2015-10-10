وزير دفاع إسرائيل يصعد: حكومة السلطة برئاسة أبو مازن لم تعد شريك سلام

صعد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، صباح اليوم السبت، ضد السلطة الفلسطينية فى رام الله، قائلا "إن السلطة برئاسة محمود عباس أبو مازن لم تعد بالنسبة لتل أبيب شريكا لإحلال السلام".

وأضاف يعالون خلال تصريحات للتليفزيون الإسرائيلى نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية: "أن العمليات الفلسطينية ستنتهى فى نهاية الأمر غير أنه قد يطرأ عليها قبل ذلك تصعيدا آخر، وعليه فيجب على الإسرائيليين إبداء اليقظة والتأهب لاحتمال تعرضهم لاعتداءات"، على حد قوله.

وعلى الصعيد السياسى رأى وزير الدفاع الإسرائيلى أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لم تعد تعتبر شريكة لإحلال السلام، معتبرا أن الوضع سيبقى وضع اللا حرب ولا سلم.

وفى المقابل، نفت رئاسة السلطة الفلسطينية ما ذكرته بعض وسائل الإعلام العبرية من أن رئيس السلطة محمود عباس التقى فى رام الله مساء أمس مبعوث رئيس الوزراء يستحاق مولخو ومنسق الأعمال فى المناطق المحتلة الجنرال يؤاف مردخاى.

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