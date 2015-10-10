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تأجيل نظر استئناف أحمد عز على حكم نسب توأم زينة لجلسة 15 ديسمبر المقبل

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تأجيل نظر استئناف أحمد عز على حكم نسب توأم زينة لجلسة 15 ديسمبر المقبل تأجيل نظر استئناف أحمد عز على حكم نسب توأم زينة لجلسة 15 ديسمبر المقبل
قررت، الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز بالاستئناف على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له لجلسة 15 ديسمبر المقبل لاحضار صحيفة الدعوى الجنائية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت فى شهر يونيو الماضى بإثبات نسب توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.


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