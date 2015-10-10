إصابة 21 شخصا فى حادثى تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

أصيب 21 شخصا فى حادثى سير صباح اليوم السبت على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف، تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطاراً من مستشفى بنى سويف العام بوصول 14 مصابا فى حادث انقلاب سيارة أجرة وإصابتهم ما بين كسور وكدمات.

تبين من تحريات العميد خالد جبيلى، رئيس البحث الجنائى، أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من القاهرة إلى بنى سويف واختلت عجلت القيادة بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة ونتج عن الحادث إصابة 14 راكبًا.

وفى الحادث الثانى أصيب 7 اشخاص فى حادث تصادم أتوبيس رقم 1791 د.م.ر قيادة محمد جابر عبدالعظيم، 48 سنة، بسيارة نقل رقم 2794 قيادة محمد حمدى توفيق أمام نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بمركز ببا، وتم نقل المصابين السبعة لمستشفى بنى سويف العام.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

>