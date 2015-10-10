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الحبس سنة لـ13 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عنف قصر القبة"

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الحبس سنة لـ13 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عنف قصر القبة" الحبس سنة لـ13 متهما فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عنف قصر القبة"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 13 متهمًا، فى إعادة محاكمتهم بقضية"أحداث قصر القبة"، بالحبس لمدة عام، وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه، مع وضعهم جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة الموقعة عليهم.

فيما عاقبت المحكمة 5 متهمين آخرين، بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة على أولئك المتهمين الخمسة، مؤقتًا لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم، كما عاقبت متهمين اثنين آخرين بالحبس المشدد 3 سنوات مع تغريمهم 20 ألف جنيه لكل متهمٍ منهم، إلى جانب اعتبار الحكم الصادر غيابيًا على المتهم الهارب محمود محمد فوزى بالسجن المشدد 10 سنوات لا يزال قائمًا.

يشار إلى أن المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة قد استهل جلسة النطق بالحكم، موضحًا بأن المحكمة قد استخدمت الرأفة بحق المتهمين، نظرًا لكونهم متهمين أحداث.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
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