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مران الأهلي.. زيزو يواصل تصحيح الأخطاء والثنائي المستبعد يشارك

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مران الأهلي.. زيزو يواصل تصحيح الأخطاء والثنائي المستبعد يشارك مران الأهلي.. زيزو يواصل تصحيح الأخطاء والثنائي المستبعد يشارك

استأنف الأهلي تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية الجمعة استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في كأس السوبر المصرية.

وأوقف المدرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المران أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين ولإعطائهم التعليمات اللازمة لتفادي تكرارها مستقبلا.

وسيقود زيزو الأهلي في مباراة السوبر بعد إقالة فتحي مبروك قبل أن يتولى المدرب الجديد البرتغالي جوزيه بيسيرو المهمة مع انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك الثنائي محمد ناجي جدو وشريف عبد الفضيل في المران ليحافظ على لياقته البدنية حتى بعد فسخ الأهلي لتعاقده معه لإتاحة مكان في القائمة للثنائي الجديد رامي ربيعة وأحمد حجازي.

ويسعى الأهلي لإلحاق حجازي وربيعة بلقاء السوبر ضد الزمالك بعد أداء الفريق المتواضع دفاعيا في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي التي خسرها 4-3 على ملعبه وودع الكونفدرالية من الدور نصف النهائي.

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