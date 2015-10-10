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"النقض" تستمع لأسباب الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد لمتهمى "خلية أكتوبر"

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"النقض" تستمع لأسباب الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد لمتهمى "خلية أكتوبر" "النقض" تستمع لأسباب الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد لمتهمى "خلية أكتوبر"
بدأت منذ قليل محكمة النقض بدار القضاء العالى، الاستماع إلى دفاع وأسباب الطعون على أحكام الإعدام، والمؤبد المقدمة من دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"، والمتهمين بتنفيذ الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر وعدد من محلات الذهب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد إلى اثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر الإرهابية".

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