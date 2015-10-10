شرطة السياحة تضبط 188 قضية متنوعة داخل "ملاهى ليلية" فى حملات خلال أسبوع

شنت مباحث الآداب بشرطة السياحة، حملة أمنية تمكنت خلالها من ضبط 188 قضية متنوعة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، خلال 7 أيام.

وجاءت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وبإشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث، لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكافة صورها.

وبدأت الحملة بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق، والتى تسىء لسمعة البلاد، وذلك بعد التحريات واتخاذ الإجراءات.

خرجت القوة بقيادة المقدم وليد بدر وبمشاركة المقدم جاسر الزينى والمقدم محمد صالح والمقدم احمد وربى والرائد أحمد عز والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى، وتم ضبط 188 قضية شملت تعاطى المواد المخدرة، و 16 قضية إدارة منشآت بدون ترخيص، وتقديم خمور بدون ترخيص وتشغيل ملهى بدون ترخيص وأيضا مدير بدون ترخيص، و59 مخالفة بدون شهادة صحية، و8 قضايا تقديم خمور بدون ترخيص، وتم تنفيذ 45 حكما قضائيا على العاملين بالمنشآت السياحية.

وبالعرض على العميد يحيى مرزوق، تم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإحالتها للنيابة المختصة للتحقيق.