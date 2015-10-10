ديلى ميل: اكتشاف جديد يبشر بالتوصل لعلاج يقضى على الإيدز نهائياً

نتائج جديدة ومثيرة للغاية توصلت إليها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخراً، حيث أشارت أنه من المتوقع أن يتم التوصل قريباً إلى علاج جديد لمرض نقص المناعة "الإيدز" .

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن طريقة استجابة الجهاز المناعى لفيروس الإيدز ستساعد فى التوصل إلى علاج جديد للمرض، لافتة ً أن الفيروس فى الغالب يظهر مجدداً فى الدم عقب الانتهاء من الكورس العلاجى بشهور، وقد يصل الأمر أحياناً إلى سنوات.

وتمكن الباحثون من اكتشاف ثلاثة عوامل حيوية داخل الجهاز المناعى للإنسان، يمكن الاعتماد عليها لتحديد احتمالات وفرص معاودة إصابته بالمرض الفيروس الخطير عقب الانتهاء من الكورس العلاجى، وبالتالى سيتم تحديد استكمال العلاج أم إيقافه.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج المثيرة ستساهم فى طرح علاجات جديدة، وستساهم فى القضاء نهائياً على فيروس الإيدز.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Communications"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر أكتوبر الجارى.

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