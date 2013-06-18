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مرسي يكلف قنديل بمناقشة خطة تنمية سيناء في اجتماع مجلس الوزراء

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مرسي يكلف قنديل بمناقشة خطة تنمية سيناء في اجتماع مجلس الوزراء مرسي يكلف قنديل بمناقشة خطة تنمية سيناء في اجتماع مجلس الوزراء

كتب : أحمد البهنساوي منذ 34 دقيقة

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إنه في إطار مُتابعة الرئيس محمد مرسي، لجهود بشأن مشروعات تنمية سيناء، كَلَّفَ اليوم د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بمُناقشة الخُطة العاجلة للتنمية الشاملة في سيناء، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُقرر عقده غداً، ويلي هذا الاجتماع، اجتماع آخر لمجلس الوزراء المُصغر برئاسة رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، يتم خلاله عرض هذه الخطة بشكل مُتكامل والخطوات التنفيذية الخاصة بها على السيد الرئيس.

كما يعقد رئيس مجلس الوزراء عَقِبَ هذا الاجتماع مُؤتمراً صحفياً بقصر الاتحادية، يستعرض خلاله المشروعات المُعتمدة للتنفيذ في سيناء، والرد على أسئلة الصحفيين في هذا الخصوص.

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