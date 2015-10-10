القبض على عاطل وبحوزته 80 جرام هيروين بقصد الاتجار فى الجيزة

ألقت مباحث الجيزة برئاسة المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم الجيزة، القبض على عاطل و بحوزته 80 جراما من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه .

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من المباحث ونجحت فى القبض على المتهم، وعثر بحوزته على 80 جراما من مخدر الهيروين و مبلغ مالى وهاتف محمول .

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.

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