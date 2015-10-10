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وصول الفنانة زينة المحكمة لحضور جلسة استئناف أحمد عز على حكم نسب توأمه

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وصول الفنانة زينة المحكمة لحضور جلسة استئناف أحمد عز على حكم نسب توأمه وصول الفنانة زينة المحكمة لحضور جلسة استئناف أحمد عز على حكم نسب توأمه
وصلت منذ قليل، الفنانة زينة لمقر محكمة التجمع الخامس لحضور جلسة نظر الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، بالاستئناف على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأمه، كما وصلت الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة، لمحكمة التجمع الخامس، لنظر الجلسة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد قليل، وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت فى شهر يونيو الماضى بإثبات نسب توأم الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة.
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