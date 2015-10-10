أخبار عاجلة

مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
مساء dmc - الضربة الامريكية علي سوريا تبلغ 94 مليون دولار وسعر صاروخ توماهوك مليون و590 الف دولار -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف يغير على مواقع للحوثيين وقوات صالح فى صنعاء ومحافظة شبوة باليمن

Google+ Print
التحالف يغير على مواقع للحوثيين وقوات صالح فى صنعاء ومحافظة شبوة باليمن التحالف يغير على مواقع للحوثيين وقوات صالح فى صنعاء ومحافظة شبوة باليمن
هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، صباح اليوم السبت، جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا)، إن غارات جوية عنيفة استهدفت معسكري الحفا ونقم شرق العاصمة صنعاء.

و لم ترد بعد اي تقارير عن الخسائر التي خلفتها تلك الغارات في حين استمرت مقاتلات التحالف في التحليق في أجواء العاصمة وسط إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة شبوة (474 كم) شرق العاصمة صنعاء، ذكرت مصادر محلية أخرى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعريزات للحوثيين في وادي خير بمديرية بيحان كانت متجهة إلى محافظة مأرب الواقعة على حدود بيحان.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين دون أن تتضح أعدادهم على الفور، إلى جانب تدمير عدد من الآيات التابعة لهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر ستة أشهر لاستعادة "الشرعية الدستورية" للبلاد،.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020