التحالف يغير على مواقع للحوثيين وقوات صالح فى صنعاء ومحافظة شبوة باليمن

هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، صباح اليوم السبت، جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا)، إن غارات جوية عنيفة استهدفت معسكري الحفا ونقم شرق العاصمة صنعاء.

و لم ترد بعد اي تقارير عن الخسائر التي خلفتها تلك الغارات في حين استمرت مقاتلات التحالف في التحليق في أجواء العاصمة وسط إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وفي محافظة شبوة (474 كم) شرق العاصمة صنعاء، ذكرت مصادر محلية أخرى أن مقاتلات التحالف استهدفت تعريزات للحوثيين في وادي خير بمديرية بيحان كانت متجهة إلى محافظة مأرب الواقعة على حدود بيحان.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين دون أن تتضح أعدادهم على الفور، إلى جانب تدمير عدد من الآيات التابعة لهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر ستة أشهر لاستعادة "الشرعية الدستورية" للبلاد،.

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