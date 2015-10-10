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نيويورك تايمز: داعش يسيطر على 6 قرى فى مناطق القصف الروسى

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نيويورك تايمز: داعش يسيطر على 6 قرى فى مناطق القصف الروسى نيويورك تايمز: داعش يسيطر على 6 قرى فى مناطق القصف الروسى
زعمت صحيفة نيويورك تايمز، أن تنظيم داعش أحرز مكاسب بارزة فى شمال غرب سوريا، المنطقة التى تستهدفها الضربات الجوية الروسية، مسيطرا على 6 قرى بالقرب من حلب وهدد بقطع طريق هام شمال حدود تركيا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن التنظيم الإرهابى استطاع إحراز تقدم فى المناطق الواقعة بالقرب من حلب، الجمعة، بينما ذكرت تقارير أخرى أن متمردين من جماعات أخرى استطاعوا استعادة السيطرة على واحدة من القرى الستة.

وتقول إنه على الرغم من أن الكرملين قال إنه تدخل لمكافحة داعش، لكن القوات الروسية ركزت كثيرا من ضرباتها على جماعات التمرد الأخرى المناهضة للرئيس بشار الأسد، بما فى ذلك جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، والجيش السورى الحر.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد لإحدى جماعات التمرد قوله: "لقد استغل تنظيم داعش الضربات الجوية وانشغال الجيش السورى الحر بمعاركه فى حماة، ليحرز تقدما فى حلب".

وتقدم داعش هذا يهدد المناطق الاستراتيجية شمال حلب، حيث الطريق المؤدى لنقطة العبور إلى تركيا وهى المنطقة نفسها المقرر أن تكون منطقة خالية من عناصر داعش، بموجب خطة أعلنتها الولايات المتحدة بالشراكة مع تركيا هذا الصيف، لكنها توقفت.


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