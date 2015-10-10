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د. المسيعيد رئيساً لقسم الجراحات بمدينة الملك فهد الطبية

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د. المسيعيد رئيساً لقسم الجراحات بمدينة الملك فهد الطبية د. المسيعيد رئيساً لقسم الجراحات بمدينة الملك فهد الطبية

    أصدر المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الطبية د. عبدالعزيز العبيد قراراً بتعيين استشاري جراحة المسالك البولية د. بدر المسيعيد رئيساً لقسم التخصصات الجراحية في مدينة الملك فهد الطبية، د. بدر التحق بمدينة الملك فهد الطبية بعد عودته من أميركا وحصوله على زمالة جراحة مسالك النساء وصعوبات التبول وزمالة جراحة أورام المسالك.

كما حصل على ماجستير في الصحة العامة من جامعة نوفا في فلوريدا، يعمل د. المسيعيد استشاري في قسم جراحة المسالك البولية ومسالك النساء في مدينة الملك فهد الطبية ويرأس برنامج تدريب أطباء المسالك. تمنياتنا له بالتوفيق.

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