تكريم ابن الشهيد المقعدي في مدرسته بالقنفذة

القنفذة – عبده أحمد الناشري

كرمت مدرسة في القنفذة الطالب محمد عامر المقعدي ابن شهيد الوطن عامر محمد المقعدي وبدأ مدير مدرسة عبدالله بن عمر الابتدائيه والمتوسطة بالحبيل الأستاذ شامي عبدالله الحسني بالترحيب بالضيوف وواجب المدرسة في تكريم ابن البطل، بعد ذلك تم تكرم الطالب والتقطت الصور التذكارية مع الأستاذ يوسف إبراهيم الفقيه مدير الإعلام التربوي بالتعليم والأستاذ أبو طالب الحسني رئيس الشؤون التعليمية بمكتب التربية والتعليم بالقوز والأستاذ علي الحسناني رئيس قسم النشاط بمكتب القوز ورئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم محمد الفقيه والشيخ عبدالله علي المقعدي.