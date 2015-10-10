ندوة بعنوان: (التسامح في الإسلام والتعايش بين أتباع الأديان) في إيطاليا.. اليوم

ينظم برنامج التبادل المعرفي التابع لوزارة الشؤون وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتعاون مع جامعة بولونيا والمؤسسة الإسلامية الإيطالية وبتأييد من مقاطعة اميليا رومانيا ومحافظة بولونيا واتحاد جمعيات الخدمة العامة الوطني في إيطاليا ندوة بعنوان: (التسامح في الإسلام والتعايش بين أتباع الأديان) يومي السبت والأحد القادمين، بحضور عدد من الشخصيات الإيطالية الرسمية ورجالات الدولة وعدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية من أيطاليا وأوروبا وأمريكا والعالم الإسلامي.

ويناقش المشاركون في الندوة خلال خمس جلسات مجموعة من المحاور والموضوعات يسبقها جلسة افتتاحية، وجلسة ختامية، حيث يتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية: كلمة ترحيبية للدكتور وحيد الفهري رئيس المؤسسة الإسلامية الإيطالية، وكلمة للدكتور ايافانيو ديونيجي مدير جامعة بولونيا، وكلمة لماريو سودانو، محافظ بولونيا، وكلمة مارينا نيلي مديرة قسم الأديان في وزارة الداخلية الإيطالية، وكلمة للسيد كلاودويو بروليا، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، وكلمة خالد شوقي عضو البرلمان الإيطالي، وكلمة للدكتورة آنا لورا ترامبوتي مديرة مركز الدراسات الإسلامية في جامعة بولونيا، وكلمة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا الدكتور رائد قرملي.

وتناقش الجلسة الأولى محور: (دور الدين في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش) حيث يرأس الجلسة الدكتور عادل بن علي الشدي عضو برنامج التبادل المعرفي وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، والمتحدثون هم : الدكتور محمد شفيق أستاذ دراسات حوار الأديان في كلية الناصرة في نيويورك بالولايات المتحدة، والدكتور هوغ قودارد مدير مركز دراسة الإسلام والعالم المعاصر في جامعة أدنبرة في بريطانيا، والأميرة الدكتورة فيتوريا ألياتيا من جامعة زيورخ في سويسرا، والقسيس دي فرانسيسكو راعي الكنيسة في مونت سول، والدكتور أحمد عدوس، من جامعة بولونيا.

وتناقش الجلسة الثانية محور: (دور المؤسسات العلمية في بناء ثقافة التسامح والتعايش الانساني)، ورئيس الجلسة البروفوسور جوليانو لانشوني من جامعة روما، والمتحدثون هم: الدكتور فرحان نظامي مدير مركز الدراسات الإسلامية في أوكسفورد ببريطانيا، والدكتور ياسر بابطين عميد معهد اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد البشاري رئيس معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية في ليل بفرنسا، والدكتور محمد العادل رئيس المعهد العربي التركي للداسات الاستراتيجية في تركيا، والدكتور شريف السباعي الاستاذ في معهد تورينو بأيطاليا.

وتبحث الجلسة الثالثة في محور: نماذج ناجحة في التسامح الديني والتعايش الإنساني: ورئيس الجلسة: الدكتور فرحان نظامي مدير مركز الدراسات الإسلامية في أوكسفورد ببريطانيا، والمتحدثون هم: الدكتور زيد بن علي الدكان عضو برنامج التبادل المعرفي، والأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، والدكتور ماسيمو كمابنيني جامعة تورينتو بإيطاليا، والدكتور نيكولو مارتشيتي من جامعة بولونيا بإيطاليا، والدكتور زيليو قراني من جامعة البندقية بإيطاليا، والدكتورة فلانتينا سقاريا روسي الباحثة في المكتبة العامة في روما.

أما الجلسة الرابعة فتناقش محور:(تأثير الإعلام بين التسامح والتطرف)، ورئيس الجلسة الدكتور هوق قودارد من جامعة ادنبرا في بريطانيا، والمتحدثون هم: الدكتورة آنا لورا ترامبيتي مديرة مركز الدراسات الإسلامية في جامعة بولونيا بإيطاليا، والدكتورة فرانسيسكا روماني من جامعة روما بإيطاليا، الدكتور راؤول فيلانوا من جامعة روما بإيطاليا، والأمير الدكتور ألدوينو فيني ميليا رئيس الأكاديمية الإيطالية، والدكتور فرانسيسكا كاديدوا من مؤسسات الأبحاث الدينية في بولونيا بإيطاليا.

وتناقش الجلسة الخامسة محور: (دور التبادل المعرفي في تعزيز التواصل والتفاهم: ورئيس الجلسة: الدكتور لوكا ترومبيتا مدير مركز أبحاث الأديان في بولونيا بإيطاليا، والمتحدثون هم: الدكتور ميشيل لاقارد الأستاذ في معهد الدراسات العربية والإسلامية في الفاتيكان، الدكتور باولو برانكا من الجامعة الكاثوليكية في ميلانوا بإيطاليا، والدكتور دانيال دوناتي من جامعة بولونيا بإيطاليا، والدكتور نتونيو بالميزانو من جامعة ديل سالينتوا بإيطاليا، والدكتور عادل بن علي الشدي عضو برنامج التبادل المعرفي في المملكة، والدكتور جولويا سورافيا من جامعة بولونيا بإيطاليا.

ويتحدث في الجلسة الختامية للندوة الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان المدير التنفيذي لبرنامج التبادل المعرفي في وزارة الشؤون الاسلامية، والدكتورة آنا لورا ترامبوتي مديرة مركز الدراسات الإسلامية في جامعة بولونيا.