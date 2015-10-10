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أنامل طالبات جامعة الملك فيصل تبدع في يوم الوطن

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أنامل طالبات جامعة الملك فيصل تبدع في يوم الوطن أنامل طالبات جامعة الملك فيصل تبدع في يوم الوطن

    تفقد مدير جامعة الملك فيصل د. عبدالعزيز بن جمال بن جنيد الساعاتي أركان الطالبات المشاركة في احتفال اليوم الوطني ال (85) الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب.

وجسَّدت الأركان المشاركة في المعرض حضارة وثقافة مدن المملكة المختلفة حيث شملت المنطقة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، إضافة إلى التعريف بتاريخ المملكة، كما واطلع على إبداعات الطالبات المشاركات، حيث عبر عن سعادته البالغة لما رآه من تنظيم  متقن وجهود واضحة وملموسة في الجانب النسائي، موجهاً خالص شكره للقائمين على الاحتفال.                                       

وأكد الساعاتي أن كلّ واحد منّا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة يعبر بطريقته الخاصة والعفوية والأصيلة وهذا تجسّد بالفعل من خلال الأركان المتنوعة والمتميزة، وذلك لما تتمتع به المملكة من عادات وثقافات مختلفة يجمعها حب الوطن، مضيفاً أن هذه الجهود المبذولة ترسِّخ حب الوطن، وتؤكد على أهمية الدفاع عنه حسب مكانة وقدرة الفرد ومجاله.

واختتم حديثه قائلاً: باسم الجامعة وباسم أعضاء هيئتها التدريسية وطالباتها ومنسوباتها نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد -حفظهم الله- وإلى كافة الأسرة الكريمة والشعب السعودي الوفي بمناسبة مرور 85 عاماً على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله .

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