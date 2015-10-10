قائد لواء الملك عبدالعزيز بالأحساء يقلد 21 ضابطاً رتبهم الجديدة

قلد قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي في الحرس الوطني بمحافظة الأحساء اللواء محمد بن عبدالهادي القحطاني عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وقام اللواء محمد بتقليد 21 ضابطا تابعين للواء رتبهم الجديدة، وتمنى لهم التوفيق وحثهم على المضي قدماً في خدمة مليكهم ووطنهم، كما دعاهم لأن يكونوا محلاً لثقة القيادة فيهم، بدورهم رفع الضباط شكرهم للقيادة الكريمة على ما تقدمه من دعم لكافة القطاعات العسكرية، مشددين على أن هذه الترقية ستكون عوناً لهم بعد الله في بذل أغلى ما يملكون دفاعاً عن تراب وطنهم العظيم.