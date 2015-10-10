ألفا قذيفة تلون سماء الأحساء احتفالاً باليوم الوطني

نظمت أمانة الأحساء مساء امس الأول فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ال 85 للمملكة، بدعم المحافظة وذلك بمنتزه الملك عبدالله البيئي.

وتضمنت الفعاليات اطلاق 2000 قذيفة ألعاب نارية مميزة لوّنت سماء الأحساء، مشاركة الفرق الترفيهية، الفلكلورات الشعبية، عروض النافورة التفاعلية، جوائز ومسابقات، مشاركة إدارة التأهيل الشامل للمعاقين، تقديم عرض مسرحي لمكتب المتابعة الاجتماعية، مشاركات وطنية لجمعية فتاة الاحساء ومدارس الاحساء، وغير ذلك من العروض والانشطة لمختلف فئات المجتمع، بالاضافة إلى مشاركة فرق رجال الأمن والشرطة والمرور والدفاع المدني. وأوضح أمين الأحساء م. عادل بن محمد الملحم أن الأمانة وضعت في اولويات اهتماماتها وايمانها منها في تعزيز دورها المجتمعي مشاركة المواطنين في هذه المناسبة الوطنية العزيزة بإقامة العديد من البرامج والمناشط الوطنية محبةً وولاءً وانتماء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة – حفظها الله -.

وقال الملحم: يُطل علينا اليوم الوطني للمملكة في كل عام ليُعيد إلى أذهاننا هذا الحدث التاريخي المهم والذي سيبقى خالداً في فِكر ووجدان المواطن السعودي, فيوم الوطن يومٌ تَوحدتْ فيه ربوع بلادنا الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – تحت لواء واحد ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار وحياة كريمة وتلاحم وثيق بين القيادة والشعب.