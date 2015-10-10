جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عاطل بمياه الصرف الصحى بالقليوبية

تكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة متآكلة بمياه الصرف الصحى بالقليوبية.

جاء ذلك فى بيان أمن القليوبية، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ببلاغ من "مدبولى م.ح" 25 سنة عامل بعثوره على جثة شقيقه المدعو "عزام م.ح" 30 سنة عاطل ملقاة بمنطقة الماسورة بالقرب من محطة الصرف الصحى بمحيط الرشاح – دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة ملقاة بالبوص والغاب على جانب الرشاح المذكور، وبها تآكل نتيجة مياه الصرف الصحى ولا يوجد بها ثمة إصابات وعثر بين طيات ملابسه على عدد من الأقراص المخدرة وهاتف محمول، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال المبلغ قرر بأن شقيقه المتوفى متغيب عن المنزل منذ ثلاثة أيام، وأنه علم من أحد أصدقائه بوفاته، ويرجح أن يكون سبب الوفاة نتيجة تعاطى المواد المخدرة، وبسؤال شاهد الواقعة "محمد.ع" 30 سنة سائق دائرة المركز، قرر بأنه شاهد شخصين مجهولين يستقلان دراجه نارية بدون لوحات معدنية قاما بإلقاء جثة المتوفى بمكان العثور عليه ولاذوا بالفرار.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10345 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة قررت إرسال حرز المواد المخدرة للمعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى لفحصه وبيان عما إذا كانت تلك المضبوطات تحوى ثمة مخدر من عدمه

>انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفى، ونوافى بتقرير مفصل

>طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ويصرح بدفن الجثة عقب انتهاء الطب الشرعى.