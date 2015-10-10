حبس تاجر أصاب خفيرا بطلق نارى بسبب خلاف على قطعة أرض بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة خفير بسبب خلاف بينه وبين ابنى شقيقه على قطعة أرض، وتمكن رجال المباحث من ضبط السلاح المستخدم فى الحادث، بالإضافة إلى طبنجة منتهية الترخيص داخل مسكنه.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من مستشفى مبرة المعادى، بوصول "ص.ع" خفير مصابا برش خرطوش بالقدم اليمنى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام كل من "ص.ى م" تاجر فاكهة وشقيقه "أ" محاسب، ببيع قطعة أرض إلى مقاول قام عمهما "أ.م" تاجر بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بندقية خرطوش كانت بحوزته نتج عنه إصابة المجنى عليه الذى تصادف تواجده.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر على طبنجة و40 طلقة مرخصة له من قسم شرطة مصر الجديدة، ومنتهية الترخيص وبندقية خرطوش و16 طلقة من ذات العيار و60 قرصًا مخدرًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وارتكاب الواقعة فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.